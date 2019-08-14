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Hakkında kesinleşmiş 146 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:53 | Son Güncelleme

Hakkında kesinleşmiş 146 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Antalya'da 26 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 146 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Döşemealtı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan Sedat Nuri S'nin 26 ayrı suçtan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 146 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlünün 12 farklı ilde "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştığı belirlendi.

Sedat Nuri S, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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