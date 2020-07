Hakkında soruşturma açılan Pala’ya destek büyüyor

Pala'ya destek için Türkiye’nin her yerinden 44 tabip odası başkanı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Bursa'ya giderek Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplandı. Sendikalar, işçi temsilcileri, Prof. Pala’nın yıllardır verdiği çevre mücadelesine tanık olan köylüler ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu topluluk, "Prof. Kayıhan Pala pandemi gerçeklerinin sözcüsü, bilimsel tutumun onurlu simgesidir" yazılı pankart açtı. "Bilgi varsa panik yoktur", "Bilim insanı bağımsızdır" yazılı dövizler taşıyan topluluk, Prof. Pala savunmasını verirken basın açıklaması yaptı.

"Bugünlerde gerçek bilim insanlarıyla akademik unvanlı memurlar arasındaki ayrımı gördüğümüz günleri yaşıyoruz. Hiç merak etmeyin, gerçek bilim insanları bilimsel sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek. Bugünleri hep birlikte tarihe not edeceğiz ve bundan önce nasıl davranıyorsak bundan sonra da öyle davranmaya devam edeceğiz."

Uluslararası hekim örgütlerinden destek mektubu

Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi de ortak bir mektup kaleme alarak Prof. Kayıhan Pala’ya destek verdi. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Miguel R. Jorge ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Prof. Frank Ulrich Montgomery imzasıyla Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Aldığımız bilgilere göre Prof. Pala, mesleğinin gereklerini yerine getirme dışında bir iş yapmamıştır. Doktorlar olarak hepimiz, her şeyden önce insan yaşamını koruma yemini etmiş kişileriz. Bağlı olduğumuz Uluslararası Tıbbi Etik Kuralları bir doktorun her durumda bağımsız mesleki yargısına başvurmasını ve mesleğinde en yüksek standartları gözetmesini öngörür. Mesleki özerklik ve klinik bağımsızlık, tüm hastalara ve toplumun her kesimine nitelikli sağlık bakım ve hizmeti sağlanması açısından temel öğelerdir. Dile getirdiğimiz bu hususları dikkate alacağınıza ve Prof. Pala hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı vereceğinize inanıyoruz."