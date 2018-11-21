Hakkında soruşturma başlatılan AfD’li politikacı kendini savundu

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Meclis Grup Başkanı Alice Weidel, yasal olmayan yollardan aldığı para bağışına ilişkin olarak kendini savundu. Weidel, Alman meclisindeki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, aldığı para bağışının bir hata olduğuna işaret ederek, bütün paranın geri ödendiğini vurguladı. Weidel, bu olayın vergi mükelleflerini "bir euro dahi” zarara uğratmadığını söyledi.

AfD'li politikacı konuşmasında, koalisyon ortaklarından Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinde 90'lı yılların sonunda ortaya çıkan bağış skandalına atıfta bulunarak, "Partilere yapılan bağışlardan söz etmek istiyorsunuz. Tamam o zaman, gizli kasalardan ve (CDU'nun eski lideri) Helmut Kohl'un bugüne kadar açıklığa kavuşturulamayan para sisteminden söz edelim” dedi. Weidel, koalisyon ortaklarından Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) gazete, basın ve yayın kuruluşlarındaki ortaklıklarını da eleştirdi.

Sağ popülist Weidel'ın ardından söz alan Başbakan Angela Merkel ise isim vermeden AfD'li politikacıyı eleştirdi. Merkel, "Özgürce yürütülen tartışmaların güzel yanı, herkesin ülke için önemli saydığı konu hakkında konuşabilmesi” dedi.