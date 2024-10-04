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  4. Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses kendini böyle savundu! Sözü Fatih Altaylı'ya getirdi

Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses kendini böyle savundu! Sözü Fatih Altaylı'ya getirdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.10.2024 10:56
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum-İstanbul seferinde kedisini taşıma çantasına koymayı reddettiği için ilk önce kabin memuruyla daha sonra polis ekipleriyle tartışan Dilan Çıtak Tatlıses hakkında hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından soruşturma başlatıldı. Ünlü isim kendisini savundu ve sözü Fatih Altaylı'ya getirdi. Dilan Çıtak'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Dilan Çıtak Tatlıses kendini böyle savundu! Sözü Fatih Altaylı'ya getirdi

17 Eylül’de THY’nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir kabin memuru, Dilan Çıtak Tatlıses'i kedisini kural gereği pusetten çıkarmaması için uyarmıştı.

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Dilan Çıtak Tatlıses, kabin memurlarının kendisinden şikayetçi olması üzerine polis eşliğinde karakola götürülmüş ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Uçakta yaşanan olaylar nedeniyle Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları'ndan kara listeye alınmıştı.

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3 SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses'in, THY Kabin memurlarının şikayeti üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı. Tatlıses hakkındaki 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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SÖZÜ FATİH ALTAYLI'YA GETİRDİ

Yeni şarkı çıkaran yaşanan bu olayla ilgili kendisini savundu. Dilan Çıtak Tatlıses ''Haksızlığa uğranan bir durum var. Sevgili Fatih Altaylı çok güzel bir şey söyledi. 'Ben bu görüntünün öncesini bilmeden yorum yapamam' dedi ve benim için bu hassas ve ince düşünülmüş bir yorumdu. Herkesin bu düşüncede olmasını dilerim. Çünkü öncesi var ama sonrasında olmak istediğimiz pozisyon değildi ama biraz daha hassas biriyim.

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Üzücü bir şey yaşadık. Böyle olsun istemezdik. Hayatımda hep alçakgönüllü oldum. Olayda egolu gibi gösterilmem beni üzdü. Süreç hukuka taşındı. Gerekli açıklamalar ilerleyen zamanlarda avukatlar tarafından yapılacaktır'' diye konuştu.

Dilan Çıtak'ın bu açıklamaları yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı kullanıcılar ünlü ismi haklı bulurken bazıları yine eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Dilan Çıtak
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