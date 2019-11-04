Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı! 'Kalanları Allah kurtarsın'

FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada karar çıktı. Gazeteci Nazlı Ilıcak "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak'ın tahliyesine karar verdi. Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak'ı oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu'nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı. "İÇERİDE KALANLARI ALLAH KURTARSIN" Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapısında ailesi ve yakınları büyük sevinç içinde Ilıcak'ı karşıladı. Nazlı Ilıcak, "İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen" dedi. Nazlı Ilıcak daha sonra aile üyeleriyle birlikte araca binerek cezaevinden ayrıldı. NE OLMUŞTU? Gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada karar duruşması görüldü. Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen duruşmada karar açıklandı.

Ahmet Altan "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar verildi.Nazlı Ilıcak'a "örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Delil elde edilemediğinden dolayı Mehmet Altan'ın beraatine hükmedildi. Son dakika! Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförü tutuklandı NAZLI ILICAK KİMDİR? Nazlı Ilıcak 1944'te Ankara'da doğdu. Demokrat Parti döneminde Bayındırlık ve Ulaştırma bakanlıkları yapmış olan Muammer Çavuşoğlu'nun kızı. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi (1963) ve Lozan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (Ecole de Sciences Sociales et Politiques, 1967) eğitim gördü. 1969'da Tercüman gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'la evlenen Nazlı Ilıcak, dönemin Tercüman gazetesinde başyazarlık yaptı.Nazlı Ilıcak 1988'e kadar Tercüman grubunun ikinci gazetesi olan Bulvar gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi. 1992 ile 1994 arasında TRT'de "Söz Meclisten İçeri" adlı programı yaptı. Tercüman dışında Meydan, Hürriyet, Akşam, Yeni Şafak, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün, Takvim ve Sabah gazetelerinde yazarlık yaptı.

17 Aralık 2013 tarihinde yapılan yolsuzluk operasyonu sonrasında adı yolsuzluk iddialarına karışan bakanların istifa etmesi gerektiğini savunmuş, bir gün sonra fikir ayrılığı gerekçesi ile Sabah gazetesi ile yolları ayrıldıktan sonra 2014 yılında Bugün gazetesine geri döndü. Bugün gazetesine 26 Ekim 2015'te kayyum atanmasıyla buradaki işine son verildi. Ardından 30 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında "konuk yazar" sıfatıyla T24 internet sitesinde yazdı. 17 Kasım'dan itibaren Bugün'den gelen ekibiyle beraber Özgür Düşünce gazetesini kurdu ve burada yazmaya başladı.2 Mart 2014'te Kanal D'de yayına başlayan "Pazar Gezmesi" programını sundu. Bu programda her pazar günü ünlü kişilerin evini ziyaret etti. Ancak program 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri sonrası 24 Aralık 2015'te kanal yöneticileri tarafından alınan kararla sonlandırılmış, Nazlı Ilıcak ve Kanal D'deki ekibinin işine son verildi. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde Fazilet Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi, yemin töreni sırasında İstanbul milletvekili Merve Kavakçı'nın meclis salonuna türbanlı olarak girmesine koluna girerek eşlik etti.

22 Haziran 2001'de, Anayasa Mahkemesi'nin Fazilet Partisi'ni kapatılmasına karar verdiği dava sonucunda milletvekilliği düşürüldü ve 5 yıl siyaset yasağı getirildi. 2011 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi. Nazlı Ilıcak, Fethullah Gülen ve Gülen Hareketine karşı başlatılan Paralel Devlet Yapılanması operasyonlarına karşı çıktı. AK Parti hükümeti döneminde başlatılan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının darbe teşebbüsü olmadığını savunmuş ve MİT TIR'larında silah taşındığını ve bunu ortaya çıkaran savcıların casus ilan edildiğini iddia etmişti. FETÖ'nün medya davasında karar çıktı: Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a tahliye