Hakkında terör soruşturması bulunan Şırnak’ın HDP’li İdil İlçe Belediye Başkanı Songül Erden görevden alındı. Yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ kayyum olarak atandı.

Hakk\u0131nda ter\u00f6r soru\u015fturmas\u0131 bulunan \u015e\u0131rnak\u2019\u0131n HDP\u2019li \u0130dil \u0130l\u00e7e Belediye Ba\u015fkan\u0131 Song\u00fcl Erden g\u00f6revden al\u0131nd\u0131. Yerine \u0130dil Kaymakam\u0131 Zafer Sa\u011f kayyum olarak atand\u0131. \u00c7ocuklar\u0131n tehlikeli yolculu\u011fu kameradaBursa\u2019da gen\u00e7 kad\u0131n ve annesinin \u00f6ld\u00fcr\u00fclmesi davas\u0131n\u0131 cep telefonu ayd\u0131nlatacak\u00dcnl\u00fc gezginler Bursa\u2019y\u0131 gezdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum