Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır’ın HDP’li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden alındı. Yerine İlçe Kaymakamı Ali Öner kayyum olarak atandı.

Hakk\u0131nda ter\u00f6r soru\u015fturmas\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclen Diyarbak\u0131r\u2019\u0131n HDP\u2019li Hazro \u0130l\u00e7e Belediye Ba\u015fkan\u0131 Ahmet \u00c7evik g\u00f6revden al\u0131nd\u0131. Yerine \u0130l\u00e7e Kaymakam\u0131 Ali \u00d6ner kayyum olarak atand\u0131. Her \u015fey bir anda oldu! R\u00f6portaj yaparken...Kay\u0131nbiraderini \u00f6ld\u00fcren san\u0131\u011f\u0131n yarg\u0131lanmas\u0131na devam edildiBabas\u0131na ait otomobille kaza yapt\u0131, ka\u00e7t\u0131
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