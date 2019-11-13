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Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır’ın HDP’li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden alındı. Yerine İlçe Kaymakamı Ali Öner kayyum olarak atandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:29 | Son Güncelleme

Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır’ın HDP’li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden alındı.

Hakkında terör soruşturması yürütülen Diyarbakır’ın HDP’li Hazro İlçe Belediye Başkanı Ahmet Çevik görevden alındı. Yerine İlçe Kaymakamı Ali Öner kayyum olarak atandı.

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