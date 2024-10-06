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  4. Hakkında uzaklaştırma kararı vardı ancak bu ona engel olamadı... Olaylara şahit olan çocuk çığlık çığlığa ağladı

Hakkında uzaklaştırma kararı vardı ancak bu ona engel olamadı... Olaylara şahit olan çocuk çığlık çığlığa ağladı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.10.2024 17:41
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Uzaklaştırma kararını tanımadı, çocuğunun gözleri önünde eşini darp etti. Silivri'de yaşanan olayda genç kadına birkaç kez tokat atan şahıs, çocuğunun çığlıklarına rağmen şiddet göstermeye devam etti.

Hakkında uzaklaştırma kararı vardı ancak bu ona engel olamadı... Olaylara şahit olan çocuk çığlık çığlığa ağladı

Olay, 2 Ekim Çarşamba günü Silivri Fatih Mahallesi’nde bulunan Leyla Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simge Karakiraz (26), resmi nikahlı eşi Birkan Karakiraz'la (27) konuşmak için sahilde buluştu.

ÇOCUĞUNUN ÇIĞLIKLARINA RAĞMEN DURMADI

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Buluşmaya kızı S.G.’yi de götüren genç kadın, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darp edildi. Sahilde genç kadına birkaç kez tokat atan şahıs, çocuğunun çığlıklarına rağmen şiddete devam etti.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, edinilen bilgiye göre Birkan Karakiraz, daha sonra evlerine giderek burada da genç kadını darp ve tehdit etmeye devam etti.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan şiddet mağduru kadın, emniyet görevlileri tarafından Silivri Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Firari durumda olan saldırgan kocayı yakalanmasına yönelik ise Silivri Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sürüyor.

Konuyla ilgili Silivri nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Silivri eşi
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