Hakkında yakalama kararı bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil Ankara’da gözaltına alındı.

Hakk\u0131nda yakalama karar\u0131 bulunan eski Kara Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 Muhabere ve Muharebe E\u011fitim Destek Komutan\u0131 Korgeneral Metin \u0130yidil Ankara\u2019da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 6 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocuk deh\u015feti ya\u015fad\u0131! 15 k\u00f6pek sald\u0131rd\u0131, kafa derisi par\u00e7aland\u0131Sultangazi'de i\u015f\u00e7ilerin kald\u0131\u011f\u0131 konteyner yand\u0131: 1 i\u015f\u00e7i \u00f6ld\u00fc (ek bilgi ve g\u00f6r\u00fcnt\u00fcyle)Ankara'da trafik kazalar\u0131: 5 yaral\u0131
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