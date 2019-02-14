HABER

Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan A.A.

Karabük’te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kararı bulunan A.A. isimli şüpheli İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Safranbolu ilçesinde bulunan evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Müze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdıMüze inşaatında duvar çöktü işçiler basın mensuplarına saldırdı
Koyunlarını çalmaya gelenlerden 1'ini öldürüp, 2'sini yaralayan çiftçi tutuklandıKoyunlarını çalmaya gelenlerden 1'ini öldürüp, 2'sini yaralayan çiftçi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Flaş iddia: Ankara'yı 4 puan farkla kazanacağız

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Bakan'dan önemli bayram ikramiyesi açıklaması

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.