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Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 23:58 | Son Güncelleme

İstanbul 27.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL (DHA) İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkındaki karara İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri savcılıktan aldıkları yakalama kararı ile birlikte bu akşam saatlerinde Altan'ın Kadıköy Erenköy'de bulunan evine geldi. Altan'dan önce kızı ve oğlu binadan çıktı. Daha sonra Ahmet Altan polisler eşliğinde binadan çıkarak sivil polis otosuna bindirildi. Yakınları, Ahmet Altan'a polis otosuna bindirilinceye kadar eşlik etti. Altan'ın işlemlerinin ardından yeniden cezaevine girmesi bekleniyor.

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