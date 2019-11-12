Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan yeniden gözaltına alındı

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırmasının ardından, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan gazeteci ve yazar Ahmet Altan gözaltına alındı. Gülen yapılanmasının medya ayağına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Kasım'da görülen duruşmada, mahkeme heyeti 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan yargılanan gazeteci ve yazar Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay, Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar vermişti. Karar ardından Ilıcak ve Altan tahliye edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. T24 haber sitesi Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu'nun, "Gözünün önünde yazılan ancak kendisine verilmeyen kararı Sabah gazetesinin internet sitesinden öğrendiğini, 3 yıllık dosyaya başkanı dün atanan mahkemenin tutukluluk kararı vermesinin hukuku çiğnemek olduğu" sözlerini aktardı.

Figen Çalıkuşu, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: https://twitter.com/FigenCalikusu/status/1194303382237974529 Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri savcılıktan aldıkları yakalama kararı ile birlikte Salı akşamı Altan'ın Kadıköy Erenköy'de bulunan evine gitti. DHA'nın haberine göre, Altan'dan önce kızı ve oğlu binadan çıktı. Daha sonra Ahmet Altan polisler eşliğinde binadan çıkarak sivil polis aracına bindirildi. Yakınları, Ahmet Altan'a polis aracına bindirilinceye kadar eşlik etti. Altan'ın işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine girmesi bekleniyor. Mehmet ve Ahmet Altan, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları bir televizyon programında, 'darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulunmak' gerekçesiyle 10 Eylül 2016'da gözaltına alınmışlardı. Hukuki süreçte neler yaşandı? Sanıklar, 15 Temmuz darbe girişimini 'önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları' iddiasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme 16 Şubat 2018'de tüm sanıkları 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun 309/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.