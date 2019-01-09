Hakkında yakalama kararı çıkartılan Eren Erdem'den sert tepki!

Önce hakkında serbest bırakılma kararı verilen ancak daha sonra savcılığın itirazı ve mahkemenin kararıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan CHP'li Eren Erdem, avukatları aracılığıyla sosyal medyadan yaşananlara tepkisini dile getirdi.

Erdem, "İstanbul 23. ACM'nin hukuki kararı neticesinde tahliye oldum, neredeyse 1 Dk. sonra hakkımda İstanbul 24. ACM tarafından yakalama kararı verildi. Özgürlüğümü halka, bu kararı verenleri de Allah'a emanet ediyorum" Eren ERDEM…" ifadelerini kullandı.

“İstanbul 23. ACM’nin hukuki kararı neticesinde tahliye oldum, neredeyse 1 Dk. sonra hakkımda İstanbul 24. ACM tarafından yakalama kararı verildi. Özgürlüğümü halka, bu kararı verenleri de Allah’a emanet ediyorum” Eren ERDEM... — Eren Erdem (@erenerdemnet) 8 Ocak 2019



