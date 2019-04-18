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Hakkında yakalama kararı çıkarılan İran’ın ilk kadın boksörü ülkesine dönmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

Fransa’da gerçekleştirilen yarışmada kısa tişört ve şort giyindiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan İran’ın ilk kadın boksörü Sedef Hadim’in sözcüsü boksörün Fransa’da kalacağını söyledi.Fransa’da yapılan maçı kazanan ve adını daha geniş kitlelere duyuran İran’ın ilk kadın boksörü Sedef Hadim hakkında, ülkesinin kıyafet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.

Fransa’da gerçekleştirilen yarışmada kısa tişört ve şort giyindiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan İran’ın ilk kadın boksörü Sedef Hadim’in sözcüsü boksörün Fransa’da kalacağını söyledi.
Fransa’da yapılan maçı kazanan ve adını daha geniş kitlelere duyuran İran’ın ilk kadın boksörü Sedef Hadim hakkında, ülkesinin kıyafet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı. Boksörün sözcüsü dün yaptığı açıklamada, İran’ın Hadim hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından başarılı boksörün ülkesine dönmeme kararı aldığını duyurdu. Sözcü, Hadim ve antrenörü Mahyar Monshipour’un Fransa’nın Poitiers kentinde kaldığını ifade etti.
Cumartesi günü yapılan karşılaşmada ülkesinin bayrağının renklerindeki kısa tişört ve şort giyen atlet, İran’ın kıyafet kurallarını ihlal etmekle suçlanıyor.
İran Boks Federasyonu Başkanı Hossein Soori, Hadim’in İran’da boksör olarak kayıtlı olmadığını ifade ederek, “Federasyon açısından tüm faaliyetleri kişiseldir” ifadelerini kullandı.
Federasyon ise, Hadim’in İran’a girişinin engellenmesinin ya da ülkeye giriş yapması halinde cezalandırılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.
Hadim, Cumartesi günkü karşılaşmada Fransız Anne Chauvin’i mağlup etmişti. Çifte vatandaşlığı bulunan Monshipour, İran’a turlar gerçekleştirerek boks dersleri veriyor.

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