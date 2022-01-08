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Hakkında yedi kez tecavüz davası açılan futbolcu Benjamin Mendy kefaletle serbest

08.01.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında yedi tecavüz davası açılan ve bir süredir tutuklu bulunan yıldız futbolcu Benjamin Mendy, kefalet ödemesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakkında yedi kez tecavüz davası açılan futbolcu Benjamin Mendy kefaletle serbest

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’de forma giyen Fransız sol bek Benjamin Mendy, tecavüz suçundan dolayı yargılandığı davada kefaletle serbest kaldı.

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Dört aydır cezaevinde olan Mendy, Chester Crown Mahkemesi’nde yapılan özel bir duruşmada Yargıç Patrick Thompson tarafından kefaletle serbest bırakıldı. Yıldız futbolcunun mahkeme kararının açıklandığı salona basın mensupları alınmadı.
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Mendy’nin kefaletle serbest bırakılmasına rağmen sıkı koşullara tabi olacağı aktarıldı. Açıklamaya göre Mendy'nin ev adresinde bulunması, şikayetçilerle iletişim kurmaması ve cuma günü gece yarısına kadar pasaportunu yetkililere teslim etmesi gerektiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz
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