'Hakkınızı helal edin' mesajı atıp, babasının mezarı başında intihar etti

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, ekonomik ve ailevi sorunlar nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Dursun Y. (40), yakınlarına cep telefonundan 'Ben babamın yanına gidiyorum. Hakkınızı helal edin' mesajı gönderip, babasının mezarı başında tüfekle intihar etti.
Bolu'da yaşayan, 4 çocuk babası Dursun., iddiaya göre, sabaha karşı cep telefonundan bazı yakınlarına 'Ben babamın yanına gidiyorum. Hakkınızı helal edin' mesajını gönderdi. Sabah uyandığında mesajı okuyan ve ismi öğrenilemeyen kuzeninin aradığı Dursun Y., cep telefonunu açmadı. Şüphelenerek, saat 10.00 sıralarında, Seyit Köyü Mezarlığı'na giden kuzeni, Dursun Y.'yi babasının mezarı yanında kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. Kuzenin ihbarı üzerine mezarlığa sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Dursun Y.'nin başına dayadığı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdiğini belirledi.
Bir süredir ekonomik ve ailevi sorunlar nedeniyle bunalımda olduğu öne sürülen Dursun Y.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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