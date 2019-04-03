GAZİANTEP (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Allah'ın kitabında yer alıp da kadının hakkını korumayan tek bir ayet bulunmadığını ifade etti.

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi'nde "Hakları ve Saygınlığı ile İslam'da Kadın" konferansı düzenlendi.

Martı, konferansta yaptığı konuşmada kadın akademisyenler olarak İslam'da kadın konusunu konuşmaktan hiç vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Birilerinin toplumda kadınla ilgili yanlış yaymaya çalıştığını beliren Martı, "Çoktan aşmamız gereken pek çok sorunun ısrarla ısıtılıp tekrar gündeme taşındığı bir ülkede yaşıyoruz. Müslüman toplumların, Müslüman zihinlerin çok daha ciddi meselelerde çözüm üretmeleri, strateji gelişmeleri gerekirken bir takım polemik konuları üzerinde oyalandığını ve bunun bilinçli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Asırlardır tekrarlanan ve açıklaması çoktan yapılan pek çok polemiğin gençlerin zihinlerinde dolaşıp durduğunu ifade Martı, özellikle sosyal medyada, kadın konusunda üretilen tartışmaların aslında genç zihinleri daha önemli şeyler düşünmekten alıkoymayı hedefleyen bilinçli adımlar olduğunu düşündüğünü belirtti.