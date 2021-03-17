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  4. Haklarında 96’şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift Bursa’da yakalandı

Haklarında 96’şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift Bursa’da yakalandı

17.03.2021 19:35 | Son Güncelleme:
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Bursa’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 74 farklı dolandırıcılık suçundan 96 yıl 6’şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalanarak gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya ve Sakarya’da, 74 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan ve haklarında 96 yıl 6’şar ay kesinleşmiş hapis cezası olan Hüseyin P.

Bursa’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 74 farklı dolandırıcılık suçundan 96 yıl 6’şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya ve Sakarya’da, 74 ayrı dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan ve haklarında 96 yıl 6’şar ay kesinleşmiş hapis cezası olan Hüseyin P. (45) ve Tuba P. (41) çiftinin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube’ye bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çiftin Bursa’nın Gemlik ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Takibe alınan çift, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 127 bin 500 TL adli para cezası da bulunan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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