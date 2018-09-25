MAGAZİN

Haklarında hapis istemi olan ünlülere AF müjdesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.09.2018 10:05 | Son Güncelleme

MHP’nin af teklifi cezalarda 5 yıllık indirim sağlıyor. 163 bin kişinin yararlanacağı teklif sayesinde uyuşturucu suçundan haklarında hapis istemi olan Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren cezaevine girmekten kurtulacak.

Haklarında hapis istemi olan ünlülere AF müjdesi

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifinde detaylar belli oldu. Kanun teklifinin yasalaşması halinde de ilk etapta 162 bin 989 mahkum tahliye edilecek. Teklife göre, ‘Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı” gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu’na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı.

ÜNLÜ İSİMLER DE AFTAN FAYDALANACAK!

Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre, yine kanun teklifi ile uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca da cezaevine girmekten kurtulacak. Aynı davada 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan şarkıcı Cenk Eren de infaz yasasına göre cezasının yatarı 4 yıl 2 ay olduğu için bu teklifin kabul edilmesi halinde cezaevine girmeyecek. Teklifte cezasından indirim alabilecek suçlular kapsamında uyuşturucu ticaretiyle uğraşan 50 bin 386 bulunuyor. MHP, indirimden yararlanacakların çocuk yaştaki ‘torbacı’ denilen kişiler olduğunu ve onların sorunlarına dikkat çekmek için teklife dahil edildiğini savunuyor.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
milliyetçi partinin teklifi uyuşturucu satıcısı ve fuhuş yapanlar çoğunlukta olduğu bir af oy verenlerin çoluğu çocuğu yok galibq
Bende Denetimli ye gidip geliyorum bu iş banada yarar ama inşallah çıkmaz
160 bin kişi tekrar sokağa adam öldür gasp yap hırsızlık yap yine içeri gir af nedir ya mhp bu ülkeye hiçbir zaman iyilik yapmaz zaten hep ayağa dolaşan bir parti yavru muhalafetti yandaş hav hav oldu
Çok merak ediyorum Mhp'li; çocukları olan anne babalar bu af teklifine nasıl bakıyorlar. Yarın bir gün okul kapılarında tekrar uyuşturucu satılacak ve her akşam haberlerde gençlerin zehirlendiğine tanık olacaklar.
“Hiç ses çokarmayıp; kös kös dtursanız daha iyi”
dışarda az psikopat var birazda içerden gelsin,gelsin gelsin de birbirimizi yiyelim vesselam...
af çıkarsa ülkenin suyu çıkar . her yer suçlu ve risk ile dolar
Af istemiyoruzzzz..Herkes yaptığının cezasını çekmeli.
bu teklifi sunanların çocukları uyuşturucu bağımlısı olsaydı veya herhangi bir yakını uyuşturucudan vefat etmiş olsaydı yine de bu af teklifini sunacaklar mıydı acaba? bana ne gizem karacadan çağatay ulusoydan. ben topluma bakarım. torbacısı, temin edeninin sokaklarda temiz çocuklarımızın arasında ne işi var?!
Uyusturucuya af gelmemeli. Ufak hirsizliklar ve benzeri ufak cezalara gelebilirde uyusturucu affedilir bir sey degil. Bu ulkenin gelecegini mahvediyor. Az dusunun
BİZ ÖVÜNÜYORUZ TÜRKİYENİN EN BÜYÜK CEZA EVİNİ YAPTIK VE EN BÜYÜK ADLİYESİNİ BUNUN ANLAMI ŞU EN BÜYÜK SUÇ ÜLKEMİZDE DEMEKTİR TÜRKİYENİN EN BÜYÜK TOPLUMA KAZANDIRMA VE ISLAH KURSLARI VE CEZA EVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SUÇA DEĞİL İŞE BULAŞSIN ÇALIŞSIN YOK .TUTUKLA SONRA CEZA EVLERİ PATLAMAK ÜZERE İSYANLAR PATLAK VERSE DAHAMI İYİ DEVLET İŞİNİ BİLİR O YÜZDEN ADI DEVLET AKIL VERMEYİN SABIR VE ALLAH KOLAYLIK VERSİN DEYİN HUZUR HUZUR İNŞALLAH
arkadas af cikacaksa niye ceza hukuku mahkeme kuruyoruz sonunda affedecekseniz niye ceza veriyorsunuz . af bu ulkedeki bozuk adaletsiz ortami daha da bozar . mhp bu af istegiyle ne yapmak istemekte nereye varmak istemektedir. Alaaddin cakici icin mi bu butun caba
polisimiz askerimiz gece gündüz çalışsın adam yakalasın siyasiler hakimler adam salmaya devam etsin sokağa dışarıdaki pislikler az gibi sonrada milliyetçiyiz diye ortada gezsinler
maşşallah mhpye uyuşturucu tacirlerini silah kaçakçılarını çetecileri fuhuş yaptıranları vergi kaçakçılarını rüşvetçileri yolsuzluk yapanları hırsızları yani kader kurbanlarını kurtaracak hah ha hah ha zaten önce de ülkenin bekası milli menfaatler için akapeye biat etmişti onlarıda kurtarmıştı gerçi kendileride saraya uşak oldular ama karınları doyuyor milli menfaatler için
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