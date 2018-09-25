Haklarında hapis istemi olan ünlülere AF müjdesi

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifinde detaylar belli oldu. Kanun teklifinin yasalaşması halinde de ilk etapta 162 bin 989 mahkum tahliye edilecek. Teklife göre, ‘Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı” gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu’na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı bırakıldı.

ÜNLÜ İSİMLER DE AFTAN FAYDALANACAK!

Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre, yine kanun teklifi ile uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca da cezaevine girmekten kurtulacak. Aynı davada 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan şarkıcı Cenk Eren de infaz yasasına göre cezasının yatarı 4 yıl 2 ay olduğu için bu teklifin kabul edilmesi halinde cezaevine girmeyecek. Teklifte cezasından indirim alabilecek suçlular kapsamında uyuşturucu ticaretiyle uğraşan 50 bin 386 bulunuyor. MHP, indirimden yararlanacakların çocuk yaştaki ‘torbacı’ denilen kişiler olduğunu ve onların sorunlarına dikkat çekmek için teklife dahil edildiğini savunuyor.

