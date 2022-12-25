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  4. Haklarında kırmızı bülten çıkarılmıştı! Arjantin'de yakalandılar... Türkiye'ye iade edilecekler

Haklarında kırmızı bülten çıkarılmıştı! Arjantin'de yakalandılar... Türkiye'ye iade edilecekler

25.12.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve yöneticisi Lider Camgöz'ün Türkiye'ye iadeleri, Arjantin adli makamlarınca kabul edildi.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılmıştı! Arjantin'de yakalandılar... Türkiye'ye iade edilecekler

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, haklarında kırmızı bülten çıkarılan Kurtuluş ve Camgöz'ün, Arjantin'de sahte pasaportla yakalandıkları hatırlatıldı.

Adalet Bakanlığınca, Kurtuluş ve Camgöz hakkında hazırlanan iade evraklarının hem diplomatik hem de Interpol kanalından Arjantin yetkili makamlarına iletildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konuyla ilgili olarak gelinen son aşamada adı geçen iki şahsın ülkemize iadeleri Arjantin adli makamlarınca kabul edilmiştir. Interpol-Europol Daire Başkanlığımızca söz konusu şahısların ülkemize iade süreci İçişleri, Dışişleri ve Adalet bakanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hassasiyetle takip edilmektedir." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye iade

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