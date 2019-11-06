Haklarında tahliye kararı verilen Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı

Davada Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. Mahkeme, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı Nazlı Ilıcak ile aynı suçtan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı Ahmet Altan'ın, hapiste bulundukları süre göz önünde bulundurularak adli kontrol şartıyla tahliyelerine hükmetti.

Ahmet Altan da Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Altan, saat 23.00 sıralarında tahliye edildi. Altan'ı 23 Eylül 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıkışında kızı Sanem Altan, kardeşi Mehmet Altan ve yakınları karşıladı.

Aynı davada yargılanan Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle 11 yıl 3'er ay hapis cezasına, Şükrü Tuğrul Özşengül ise "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mehmet Altan, davada tutuksuz yargılanıyordu.

Savcı Pazartesi günü verdiği mütalaada Mehmet Altan'ın beraatini; Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini; diğer tutuklu sanıklar Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in de 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarıni istemişti.

"**İçeride binlerce masum adam var**"

Cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Altan, "Tahliye kararını duyduğumda biraz üzüntü hissettim. Çünkü öbür çocuklar tahliye olmadılar. Onlar için çok üzüldüm. İçerde binlerce masum adam var" diye konuştu.