HABER

Haklarında toplam 17 yıl hapis cezası verilen 3 firari zanlı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası verilen 3 şüpheli, polisin ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.Alınan bilgiye göre, kentte işledikleri çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası verilen firari hükümlülerin yakalanması için çalışma İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası verilen 3 şüpheli, polisin ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte işledikleri çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası verilen firari hükümlülerin yakalanması için çalışma İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yaralama, hırsızlık, mühür bozma suçlarından 5 yıl 7 ay 15 gün Zeki Ş., 6 yıl Bilal Ö. ve 6 yıl hapis cezası bulunan Abtil Ö.’yü polis ekipleri saklandıkları evlerde düzenlenen operasyonla yakaladı.
Öte yandan gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde cezaevine teslim edildi.

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Jandarma kurallara uymayan sürücüleri havadan tespit ettiJandarma kurallara uymayan sürücüleri havadan tespit etti
Lokum yemek isterken canından olduLokum yemek isterken canından oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

Bu olay gündemi sarsmıştı! Valilik'ten iddialara açıklama

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

'G.Saray'ı Falcao bile kurtaramaz'

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Meltem Cumbul'dan İstanbul-İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'a tepki

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Savaşın eşiğine geldiler! Trump dünyaya seslendi

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

Gerilim tırmanıyor: Yakalama kararı çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

KKTC’de ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Kişisel bakım ürünleri Antarktika kıyılarını da kirletti

'Pes' dedirten olay! Antarktika'da bulundu

TEM'de feci kaza! 2'si çocuk 13 kişi yaralandı

TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Büyük felaketin 20. yıl dönümü

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

Cam silmek isterken 5. kattan düşen genç kız ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.