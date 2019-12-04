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Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 17:31 | Son Güncelleme

Eskişehir’de mahkeme kararı ile kesinleşmiş cezaları bulunan biri kadın 2 kişi, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Işıklar Mahallesi’nde devriye yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen iki kişiyi takip etmeye başladı.

Eskişehir’de mahkeme kararı ile kesinleşmiş cezaları bulunan biri kadın 2 kişi, polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Işıklar Mahallesi’nde devriye yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelenilen iki kişiyi takip etmeye başladı. Şüpheliler Göknur Ç. ile yanında bulunan Ö.A. (17) polisleri fark edince koşmaya başladı. Ekipler kovalamaca sonucu kaçan iki şüpheliyi yakalandı.
Gözaltına alınan Göknur Ç.’nin Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2011 yılından bu yana ’Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan arandığı ve hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşıldı. Polis ekipleri şüphelinin yanında bulunan 17 yaşındaki Ö.A.’nın ise Eskişehir Çocuk Mahkemesi ile Sulh Ceza Hakimliğince 9 farklı hırsızlık ve benzeri asayiş konulu 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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