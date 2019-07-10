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Haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 20:05 | Son Güncelleme

 MERSİN'de, ele geçirdikleri gümrük kaçağı sigaraları irtibatlı oldukları kişilere satarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 5’i polis 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haksız kazanç elde eden polislere gözaltı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, ele geçirdikleri gümrük kaçağı sigaraları irtibatlı oldukları kişilere satarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 5’i polis 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görevli 2 polis memurunun merkez Akdeniz ilçesinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan birçok kişi ile irtibat halinde olup, birlikte hareket ederek, kaçak sigara ve akaryakıt suçları işledikleri, görev yaptıkları esnada yakalama yaptıkları kaçakçılık yapan suçlulara adli işlem uygulamayarak, ele geçirdikleri kaçak sigaraları para karşılığında irtibatlı oldukları kişilere satıp haksız menfaat sağladıklarının belirlendiği bildirildi.
Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan kararla takibe başlandığı, yapılan araştırmalarda, şüphelilerin suçları işlediklerine dair deliller ele geçirilmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, olayla irtibatlı 5’i polis memuru 6 kişi yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

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