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Haksız kazanç elde etmişlerdi! Borsada manipülasyon yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

04.10.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Olayla ilgili yaşanan son gelişmede aralarında Mehmet Akdere'nin de olduğu 5 şüphelinin tutuklandığı bilgisi verildi.

Haksız kazanç elde etmişlerdi! Borsada manipülasyon yaptığı iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, geçtiğimiz pazar günü İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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Düzenlenen operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 5’i tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan 1 şüpheli hakkında konutu terk etmeme şeklinde, 2 şüpheli hakkında ise imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri talep edildi.

MEHMET AKDERE TUTUKLANDI

Sevk edilen 8 şüpheliden 5'i 'piyasa dolandırıcılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin arasında Mehmet Akdere’nin de olduğu öğrenildi. (İHA)

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borsa manipülasyon mehmet akdere
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