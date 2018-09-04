Haksız zam ve stokçuluğa karşı denetim

Adana Valiliğinden, tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatına haklı bir gerekçe olmaksızın zam yapan ticari işletmelerle stokçuluk yapanlara yönelik denetimlerin artırıldığı bildirildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yazılı açıklamasında, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyum ve ihbarlar aldıklarını kaydetti.

İhbarlar üzerine gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten Demirtaş, "Tüketicilerimizin, piyasa şartları dışında davranan art niyetli firmalar ve spekülatörler tarafından mağdur edilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın zam yapan ticari işletmelerle stokçuluk yapan spekülatörlere yönelik denetimlerin artarak sürdürüldüğünü kaydetti.

Adana Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, iş yerlerini "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu", "Ticari Reklam ve Haksız ticari Uygulamalar Yönetmeliği" ve "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun" kapsamında denetlediğini ifade eden Demirtaş, piyasa şartlarının dışında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara yasal mevzuat kapsamında cezai yaptırım uygulanacağını belirtti.

