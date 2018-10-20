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"Haksızlığın ve adaletsizliğin arttığı bir dünyadayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 22:40 | Son Güncelleme

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva: - "Artık dünyada oyunlar açık oynanmaya başladı. Uluslararası hukuk çökmüştür. Haksızlığın ve adaletsizliğin arttığı bir dünyadayız"

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Artık dünyada oyunlar açık oynanmaya başladı. Uluslararası hukuk çökmüştür. Haksızlığın ve adaletsizliğin arttığı bir dünyadayız." dedi.

Paşayeva, Kırıkkale Medya ve Gazeteciler Cemiyeti tarafından, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Azerbaycan İlişkileri ve Karabağ Sorunu" konulu konferansa katıldı.

Burada konuşan Paşayeva, dünyada en samimi dilin samimiyet olduğunu belirterek, Mevlana'nın "Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün" sözünü anımsattı.

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva, şöyle konuştu:

"Artık dünyada oyunlar açık oynanmaya başladı. Uluslararası hukuk çökmüştür. Haksızlığın ve adaletsizliğin arttığı bir dünyadayız. Adalet anlayışının bittiği bir dünya. 'Gücün varsa ne istiyorsan yapabilirsin' kuralının hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. O nedenle bu haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelenin tek yolu var. Güçlü olmak için birlik olmak zorundayız. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Biz artık her şeyin farkındayız. İki millet bir devlet, Azerbaycan ve Türkiye el ele vermeliyiz. Terörle mücadelede maalesef iki yüzlü bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle Avrupa'nın, Batı'nın tutumu çok üzücü. Terörle mücadelede çifte standart olmaz. Terör, terördür. Kimin canını yakarsa yaksın terördür. Biz Brüksel'de, Almanya'da, Fransa'da veya nerede olursa olsun bir terör oldu mu, buna karşıyız ve o devletin yanındayız."

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Anahtar Kelimeler:
"Türkiye Azerbaycan İlişkileri ve Karabağ Sorunu" konferansı kırıkkale

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