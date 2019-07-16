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Hakurk şehidi, törenle memleketine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 08:41 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlediği 'Pençe-2' operasyonunda, basma düzenekli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın (23) cenazesi, Van’da düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Hakurk şehidi, törenle memleketine uğurlandı

Feyat ERDEMİR-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlediği 'Pençe-2' operasyonunda, basma düzenekli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın (23) cenazesi, Van’da düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı.
Şehit İstikam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan için Van Filo Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı. Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Demircan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından şehidin özgeçmişi okundu.
Şehit Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi, törenin ardından uçakla memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

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Hakurk şehidi, törenle memleketine uğurlandıHakurk şehidi, törenle memleketine uğurlandıHakurk şehidi, törenle memleketine uğurlandıHakurk şehidi, törenle memleketine uğurlandı

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