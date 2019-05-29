HABER

Hakurk'a "Pençe" harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 18:07 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda yaralanan 2 askerin şehit olduğu bildirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda yaralanan 2 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk'ta 27 Mayıs'ta başlatılan "Pençe Harekatı"nda, PKK'lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığı hatırlatıldı.

Yaralı askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehitPençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit
Molla Zeyrek Cami'nin restorasyonu tamamlandıMolla Zeyrek Cami'nin restorasyonu tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakurk'a "Pençe" harekatı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakimin cezası belli oldu

İlhan Karagöz'ün cezası belli oldu

Vapurdan atlayan adamı can simidiyle kurtardı

Kadıköy-Eminönü vapurunda şoke eden olay

Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Tablo ve videolu anlatım!

Bayram namazı nasıl kılınır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.