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Hakurk'a "Pençe" harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 19:30 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında, 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmatla, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Pençe Harekatı kapsamında, 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 sığınak tespit edildiği, çok miktarda mühimmat ve el yapımı patlayıcı (EYP) imalinde kullanılan malzemeler ele geçirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, inşa edilmiş 3 katlı ve 5 bölmeli mağarayla, 1'i jeneratör odası olmak üzere 5 sığınak tespit edildi.

Teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda 80 adet şeritte doçka mühimmatı, 27 adet dolu AK-47 şarjörü (toplam 810 adet mühimmat), 5 çuval dolusu örgütsel kitap, 150 adet kalem pil, 2 adet 3,5 kilovatlık jeneratör, 3 çuval amonyum nitrat, 70 adet dolu mazot ve su bidonu, sığınak yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınaklarının imhasına devam edildiği de bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Pençe harekatı

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