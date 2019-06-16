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Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör örgütlerine büyük darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 17:29 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından, Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 76 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi - Bölücü terör örgütünün Hakurk bölgesinde 133 mağara ve sığınağı, içlerindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi

Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde sürüyor.

Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, mühimmat ve yaşam malzemeleri teker teker imha ediliyor.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler de vurulmaya devam ediyor.

27 Mayıs'tan bu yana Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla birçok kez vuruldu.

Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıs'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bunların 51'ini Hakurk bölgesinde etkisiz hale getirilenler oluşturdu.

Öte yandan, son olarak sabah saatlerinde Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlenerek 7 PKK'lı terörist daha etkisiz kılındı.

Komandolar, terör örgütünün tuzakladığı 80 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) imha etti, 15 sığınak ve barınağı daha kullanılamaz hale getirdi.

Böylece terör örgütü PKK'nın Hakurk bölgesinde içerisindeki yaşam malzemeleriyle imha edilen mağara ve sığınak sayısı 133'e ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
hakurk bölgesi Milli Savunma Bakanlığı Pençe harekatı

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