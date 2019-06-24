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Hakurk’ta 3 girişli mağarada pek çok mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 10:05 | Son Güncelleme

27 Mayıs tarihinde başlayan ve Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesini kapsayan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.

Hakurk’ta 3 girişli mağarada pek çok mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

27 Mayıs tarihinde başlayan ve Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesini kapsayan Pençe Harekâtı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Komandolarımız örgüte ait sığınak, barınak ve mağaraları tek tek tespit ederek imha faaliyetlerini sürdürüyor.
Milli Savunma bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son olarak kaya altında toplam 3 farklı girişi bulunan mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramalarda 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği dürbünü, 2 adet BKC makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet Doçka 12.5 mm sehpalı uçaksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar, 13 adet anti tank RPG-7 roketatar mühimmatı, 17 adet RPG-7 roket sevk fişeği, 19 adet el bombası, 3700 adet BKC makineli tüfek mühimmatı, 23 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 800 adet elektrikli fünye, 12 adet EYP düzeneği, 8 adet kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 1 bidon (5000-6000 adet) doçka uçaksavar mühimmatı, 50 kg amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakurk’ta 3 girişli mağarada pek çok mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

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