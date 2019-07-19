HABER

Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 18:28 | Son Güncelleme

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal için (25), Hakkari ve Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi.

Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal için (25), Hakkari ve Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit olurken, 5'i hafif 6 asker de yaralandı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal için önce Hakkari'de ardından da Yüksekova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari'deki törene Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, polis ve askerler katıldı. Özgeçmişin okunması ve Müftü Vekili Osman Doğan’ın yaptığı duanın ardından Şehit Ünal’ın naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Yüksova'daki törene ise 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, askeri erkan ve polisler katıldı. Okunan duanın ardından şehit Ünal'ın naaşı tören mangası tarafından memleketi Konya'ya uğurlanmak üzere Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa alındı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)
FOTOĞRAFLI

Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)Hakurk'ta çatışma: 1 asker şehit (3)

Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?Kendinize en uygun üniversite tercihi nasıl yapılır?
Selde yaralanan buzağını sırtında taşıdı Selde yaralanan buzağını sırtında taşıdı 
İstanbul Müftülüğü'nde cübbe töreniİstanbul Müftülüğü'nde cübbe töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.