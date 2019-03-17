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Hakurk'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

IRAK'IN kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye çıktı.

ANKARA, (DHA)- IRAK'IN kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı operasyonla ilgili bugün Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca teröristlere ait çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiği ifade edildi.

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