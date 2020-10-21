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Hakurk’ta PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 16:03 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki sığınak, barınak ve mağaralarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki sığınak, barınak ve mağaralarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait silah ve çok sayıda mühimmat tespit etti" denildi.
Arama tarama faaliyeti sonucunda 1 adet A/T-4 Lançer, 1 adet havan namlusu, 59 adet havan mühimmatı, 7 adet top mühimmatı, 2 bin 540 Doçka mühimmatı, 100 shotgun mühimmatı, 2 adet Doçka sehpası, 2 adet havan beşik döşeme, 44 adet havan tapası, 4 adet R/A optik nişangahı, 3 adet dedektör, 2 teleskobik dürbün ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

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