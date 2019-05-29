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Hakurk'taki PKK hedefleri top atışlarıyla vuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Operasyonu' devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinde bugün de askeri hareketlilik yaşandı.

Behçet DALMAZ- Yaşar KAPLAN- Abdullah KAYA/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Operasyonu' devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinde bugün de askeri hareketlilik yaşandı. Hakurk'taki PKK hedeflerinin top atışı ile vurulduğu ilçeye, 50 araçtan oluşan bir askeri konvoy sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandıkları mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 27 Mayıs akşamı başlattığı 'Pençe Operasyonu', tüm hızıyla devam ediyor. Operasyona karadan komandolar da destek veriyor. Hakurk bölgesine yakın olan sınırın sıfır noktasındaki Derecik ilçesinde başlayan hareketlilik ise sürüyor. Bugün de Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'dan 50 araçlık askeri konvoy sınır bölgesine sevk edildi. PKK HEDEFLERİ TOP ATIŞLARI İLE VURULDU Askeri hareketliliğin olduğu ilçede Dün 34. Hudut Tugay Komutanlığı'dan belirlenen PKK hedefleri, ateş destek vasıtaları ile vurululurken, bugün de aynı bölgeye yoğun top atışı yapıldı. Belirlenen hedeflerin ateş altına alınması, ilçe merkezinden de izlendi.

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