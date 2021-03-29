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Hal çetesi operasyonunun detayları ortaya çıktı

29.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik Muğla ve İstanbul’da yapılan operasyonun ayrıntıları belli oldu.

Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik Muğla ve İstanbul’da yapılan operasyonun ayrıntıları belli oldu. Çetenin, tefecilik mağduru kişileri borcunu ödemediği gerekçesiyle silahla yaraladıkları ortaya çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, başta Ataşehir İçerenköy’deki Sebze-Meyve Hali esnafına yönelik olmak üzere bölgede çok sayıda suça iştirak ettikleri iddia edilen çıkar amaçlı bir suç örgütüne dün düzenlediği operasyon kapsamında Muğla ve İstanbul’da gerçekleştirilen baskınlarda çete elebaşı C.G. ile birlikte 16 şüpheli yakalanmıştı.

Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik operasyonun detayları da belli oldu. Şüphelilerin, tefecilik mağduru kişileri borcunu ödemediği gerekçesiyle silahla vurarak yaraladıkları ortaya çıktı. Çete üyelerinin, bölgedeki esnafa piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lirayı bulan onlarca çek ve senet imzalattıkları, tefecilik sisteminden dolayı borcunu ödeyemeyen kişileri tehdit ettikleri ileri sürüldü.

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