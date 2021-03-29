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  4. Hal esnafını haraca bağlayan çete çökertildi: 16 gözaltı

Hal esnafını haraca bağlayan çete çökertildi: 16 gözaltı

29.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda çete liderinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başta Ataşehir İçerenköy Sebze-Meyve Hali içerisindeki esnafa yönelik “Silahlı Suç Örgütü Kurmak-Yönetmek, Üye Olmak, Yardım Etmek”, “Nitelikli Yağma”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti”, “Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak”, “Nüfuz Ticareti”, “Tefecilik”, “6136 SKM”, “Tehdit” olmak üzere çok sayıda farklı suç eylemi gerçekleştiren bir çeteyi takibe aldıYürütülen soruşturma kapsamında haklarında çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan çete elebaşı C.G.

İstanbul’un Anadolu yakasındaki hal esnafını haraca bağlayan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda çete liderinin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başta Ataşehir İçerenköy Sebze-Meyve Hali içerisindeki esnafa yönelik “Silahlı Suç Örgütü Kurmak-Yönetmek, Üye Olmak, Yardım Etmek”, “Nitelikli Yağma”, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs”, “Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti”, “Kullanmak Maksadıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak”, “Nüfuz Ticareti”, “Tefecilik”, “6136 SKM”, “Tehdit” olmak üzere çok sayıda farklı suç eylemi gerçekleştiren bir çeteyi takibe aldı
Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında çeşitli suçlardan gözaltı kararı bulunan çete elebaşı C.G. olmak üzere 16 şüphelinin yakalanması için dün Muğla ve İstanbul’da eş zamanlı baskınlar düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çete lideri C.G. ve 15 adamı yakalandı, adreslerde aramalar yapıldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken, ev, araba ve işyerlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait değişik çapta 273 fişek, 77 kartuş, 2 balistik yelek, çok sayıda çek, senet, çetele ve sözleşme ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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