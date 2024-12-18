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  4. Hala yeğenin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı! Cep telefonunu camdan dışarı fırlattı

Hala yeğenin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı! Cep telefonunu camdan dışarı fırlattı

18.12.2024 23:53
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Bartın'da kavga eden hala ve yeğen bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Görenlerin intihar girişimi zannettiği olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları ilk incelemede intihara teşebbüsün olmadığını tespit etti.

Hala yeğenin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı! Cep telefonunu camdan dışarı fırlattı

Bartın Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında pencereye çıkan bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ve bağırdığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri alarma geçti. Mahalleye çok sayıda polis otosu ve ambulansın geldiğini gören mahalleli ise camlara ve sokağa çıktı. Ekipler olay yerinde yaptığı ilk incelemede intihara teşebbüsün olmadığını tespit etti.

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YEĞEN-HALA TARTIŞMASI BÜYÜDÜ!

Binada yapılan araştırmada ise 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin tartıştığı belirlendi. Tartışmanın, dışarı çıkmak isteyen yeğen ile izin vermeyen halası arasında yaşandığı öğrenilirken, yeğenin ise elindeki telefonu öfkeyle camdan dışarı fırlattığı belirtildi.

Olayın aslının anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrılırken, mahalleli de rahat nefes aldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bartın yeğen
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