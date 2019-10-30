Halacoğlu: Ermeni Tasarısı Kesinlikle Suriye ile İlgili

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halacoğlu, ABD Temsilciler Meclisi’nde Salı günü kabul edilen “Ermeni Soykırımı konusunda ABD’nin Tutumunu Teyit” başlıklı karar tasarısının siyasi bir karar olduğunu belirterek, bunun Suriye’deki gelişmelerle ilgili olduğunu söyledi.

"Soykırım olmadığını en iyi Amerikalılar bilir"

VOA Türkçe’ye konuşan Halaçoğlu şunları söyledi: “Bu, kesinlikle siyasi. Yoksa Ermeni soykırımı olmadığını en iyi bilenlerden biri de Amerikalılar. Zira 1922 Kasım itibariyle, yani savaşların bittiği bir zamanda ABD’nin Ortadoğu yardım kuruluşu ile İstanbul’daki İngiliz Büyükelçiliği o zamanki Cemiyet-i Akvam adına Ermenilerle ilgili ortaklaşa bir araştırma yaptılar. Bu araştırma bugünkü Birleşmiş Milletler arşivinde mevcut. Bizde de bunun kopyası var. Özet biçiminde bir belgesi de Amerikan arşivlerinde var. Bizde onun da kopyası var. Burada dünyada dört milyon üç bin Ermeni’nin var olduğunu söylüyor. Bunun 817 bin 873’ünün, bakın küsuratlı sayı veriyor böyle, Türkiye’den göç etmiş Ermeniler olduğunu yazıyor. Göç ettiklerine göre demek ki ölmemişler. Ayrıca 95 bin Ermeni kadın ve çocuğun Müslüman olduğunu ve Kemalist Türkiye’nin hakim olduğu bölgelerde yaşadığını, bunun yukarıdaki rakama dahil olmadığını belirtiyor. Bunun dışında İstanbul’da 148 bin 997, Anadolu’da da 131 bin 175 kişinin Ermeni kimliğiyle yaşadığını söylüyor. Soykırım olsa bunlar burada yaşayamazlar. Zaten topladığınız zaman bir milyon 194 bin yapıyor. 1914 Osmanlı nüfus sayımlarına göre bir milyon 290 bin civarında Ermeni nüfusu var. Böyle baktığınızda yaklaşık 90 bin civarında Ermeni nüfusta eksik var. Ama bunların da nerelerde hayatlarını kaybettikleri belli. Fransa için ölen Ermeniler, Fransız arşivlerinde listeler halinde var. Rusya’ya göç etmiş olan Ermenilerden ne kadarının koleradan ne kadarının açlıktan öldüğü de Rus arşivlerinde belli. Türkiye’de eşkıya saldırıları nedeniyle ölenlerin sayısı da aşağı yukarı sekiz bin civarında. Hastalıktan Anadolu’da ölen 37 bin civarında insan var. Bunların hepsini sayarsanız zaten o rakama ulaşıyor. Amerikalılar bunları çok iyi biliyor.”