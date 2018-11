Halası tarafından kaçırılan 5 yaşındaki kız, Adana'da bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- HATAY'dan 6 gün önce halası 20 yaşındaki Asiye D. tarafından kaçırılan 5 yaşındaki A.D. adlı kız, polisin dün Adana'da düzenlediği operasyonla otogarda bulundu.

A.D., 16 Kasım günü psikolojik tedavi gören halası Asiye D. tarafından evlerinden kaçırıldı. Hala ve küçük çocuğu her yerde aramaya başlayan polisler, Asiye D.'nin gitme ihtimali olan adreslerde arama yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı.

Asiye D.'nin Adana'da görüldüğü ihbarını alan ekipler, dün kent genelindeki otogarlar ve tren istasyonunda arama çalışması başlattı. Asiye D. ve minik A. ile birlikte Yüreğir Otogarı'nda bulundu. Asiye D. ve beraberindeki Levent C. gözaltına alınırken, küçük kız Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Asiye D., "Kesinlikle kaçırılma olayı yok. Yeğenim benimle gelmek istedi" dedi. Levent C. de kendilerine iftira atıldığını öne sürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

