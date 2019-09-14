HABER

Halatı kopan deniz paraşütüyle palmiyeye çarptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 18:33 | Son Güncelleme

Halatı kopan deniz paraşütüyle palmiyeye çarptılar

Antalya'da bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu rüzgarla havada savrulan Rus turistler, bir otelin palmiyelerine takıldı.

Rus turistler Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, Konyaaltı Plajı'nda deniz paraşütüne bindi.

Bu sırada şiddetli rüzgar nedeniyle deniz paraşütünün halatı koptu. Yaklaşık 300 metre savrulan Rus turistlerin bindiği paraşüt 5 yıldızlı bir otelin palmiyelerine takıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı turistler, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, deniz paraşütü kullandıran kişiyi, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Konyaaltı Plajı'ndan denize giren Muhammet Altunel, özçekim yaptığı sırada çektiği fotoğrafta halatı bulunmayan bir deniz paraşütü fark ettiğini söyledi.

Arkasına döndüğünde Rus turistlerin bağırarak yardım istediğini anlatan Altunel, "Rüzgarla savruluyorlardı. Plajın üzerinden ve Akdeniz Bulvarı'nın üzerinden geçerek otelin palmiyelerine takıldılar. Otelin duvarına çarpsalardı daha da ağır yaralanabilirlerdi." dedi.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Batman’da şehitlere saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldıBatman’da şehitlere saygı teröre lanet yürüyüşü yapıldı
Kurtuluş coşkusu 97. yılındaKurtuluş coşkusu 97. yılında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Bulvarı deniz paraşütü halat itfaiye Kaza Rus turistler

En Çok Okunan Haberler

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

''Falcao ikinci Diagne olur''

''Falcao ikinci Diagne olur''

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyarbakır'da eylem yapan aileler, HDP hakkında suç duyurusunda bulundu

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Topkapı İETT garajı, park oluyor

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Gültekin Avcı yeniden gözaltında

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Türkiye ve ABD'den önemli görüşme!

Şanlıurfa'da binlerce kişi terörü lanetledi

Şanlıurfa'da teröre lanet yürüyüşü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.