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Halatı koptu, kalasların altında kalan vinç operatörü öldü 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 15:09 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde vinçle inşaat halindeki binada bulunan kalasların indirilmesi sırasında halat koptu.

Halatı koptu, kalasların altında kalan vinç operatörü öldü 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde vinçle inşaat halindeki binada bulunan kalasların indirilmesi sırasında halat koptu. Vinci kullanan Ahıska Türkü Makhadin Abdov (57), kalasların üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
​İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Gültepe Sokak'ta bulunan bir inşaatın 4'üncü katında bulunan kalasların indirilmesi için vinç çağırıldı. Kamyona monte edilen vinci kullanan Makhadin Abdov, halatlarla bağlanan kalasları indirmeye başladı. Bu sırada halat koptu, kalaslar, vinci kullanan Makhadin Abdov'un üzerine düştü. Ağır yaralanan Abdov, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne, kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Halatı koptu, kalasların altında kalan vinç operatörü öldü Halatı koptu, kalasların altında kalan vinç operatörü öldü Halatı koptu, kalasların altında kalan vinç operatörü öldü Halatı koptu, kalasların altında kalan vinç operatörü öldü

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