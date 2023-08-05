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'Halay başı' kavgası! Düğün salonunda başladı, dışarı taştı

05.08.2023 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de bir düğün salonunda halay başı olma konusunda iki taraf arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Düğün salonunda başlayan kavga dışarıya taşarken, olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'Halay başı' kavgası! Düğün salonunda başladı, dışarı taştı

Olay, dün akşam saatlerin Kanarya Mahallesi, Doktor Sadık Ahmet Caddesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün esnasında ’halay başı olma’ konusunda iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Bir süre sonra sözlü tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüşürken, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgayı araya giren polis ve vatandaşlar ayırdı. Kavga sırasında yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı polis ise tarafları gözaltına aldı.

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KAVGA CADDEYE TAŞINDI

Düğün salonunda başlayan tartışma cadde üzerinde devam ederken, polis ekipleri olaya müdahale etti. Çıkan olaylar neticesinde 2 kişi yaralanarak olay yerine gelen ambulanslar ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Tarafların kavgası ise vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayı görgü tanıklarından Mehmet Kahraman, "Ben burada manavım baktım burada ses çıktı, sonra içeriden bir genç çıkardılar ondan sonra birbirlerine girdiler sonra polis geldi kavganın neden çıktığını bilmiyorum. Bende dükkanımı kapattım evime gittim” dedi.


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