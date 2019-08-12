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Halay çekerken arkadaşını başından vuran kişi; ben ne yaptım, ben bunu nasıl yaptım

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 23:13 | Son Güncelleme

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, düğünde halay esnasında başına maganda kurşunu isabet eden Bülent Süzgüner (45), ağır yaralandı.

Halay çekerken arkadaşını başından vuran kişi; ben ne yaptım, ben bunu nasıl yaptım

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, düğünde halay esnasında başına maganda kurşunu isabet eden Bülent Süzgüner (45), ağır yaralandı. Tabancayı ateşlediği iddia edilen Süzgüner'in, polise teslim olan arkadaşı B.P., "Ben ne yaptım, ben bunu nasıl yaptım" dedi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzgur Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakının düğününe katılan Bülent Süzgüner, iddiaya göre halay çektiği sırada bir anda kanlar içerisinde yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Süzgüner, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Süzgüner'in başına kurşun isabet ettiği belirlendi. Durumu ağır olan Süzgüner, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
TESLİM OLDU
Düğünde tabancayı ateşlediği iddia edilen Bülent Süzgüner'in arkadaşı B.P. ise polise giderek teslim oldu. B.P.'nin, "Ben ne yaptım, ben bunu nasıl yaptım" dediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Halay çekerken arkadaşını başından vuran kişi; ben ne yaptım, ben bunu nasıl yaptım

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