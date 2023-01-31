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'Halay mı horon mu?' kavgası düğünü karıştırdı! Polis müdahale etti, çok sayıda yaralı var

31.01.2023 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan olaya akıllara durgunluk verdi. Pendik ilçesinde düğün salonunda taraflar arasında "halay mı, horon mu" kavgası çıktı. Kavgada 9 kişi yaralanırken çevre esnafı yaşanan dehşeti anlattı.

'Halay mı horon mu?' kavgası düğünü karıştırdı! Polis müdahale etti, çok sayıda yaralı var

Olay, Pendik’te bulunan bir düğün salonunda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kız tarafının halay talebi üzerine karşı taraftan horon isteği geldi.

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KAVGA UZUN SÜRE ENGELLENEMEDİ

İki taraf arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 9 kişinin yaralandığı kavgayı, uzun uğraş veren polis ekipleri sonlandırdı. Çevre esnafı yaşananları anlattı.

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BÜYÜK KAVGAYI ANLATTI

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnafı Burak Erik, “Büyük bir kavga oldu. Düğün salonunun içerisini dağıtmışlar. Çok fazla sayıda polis ekibi geldi. Önce erkek tarafını dışarıya çıkarttılar. Kız tarafını içeride beklettiler. Yaralılar da vardı.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Horon halay

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