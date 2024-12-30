Halaylı kuyumcu soygunu! 13 milyon liralık altını güle oynaya çaldılar

İstanbul'da meydana gelen soygun olayında, farklı ilçelerdeki iki kuyumcu hedef alındı. 13 milyon lira değerindeki altınları çalan hırsızlardan biri, soygun sırasında silahını elinde mendil gibi tutarak halay çekmeye başladı. Diğer hırsız da ona katılarak bu sıradışı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

HALAY ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLER ŞAŞKINLIK YARATTI

Soygun anındaki görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi. Ekol TV'de yer alan habere göre; hırsızların bu ilginç davranışı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve polisin soruşturmasına dahil oldu.

YAKAYI ELE VERDİLER

Hırsızlar, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Soygun sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri sorguya alırken, çalınan altınlar da kısa sürede bulundu.