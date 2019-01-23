HABER

Halden 3 bin 500 TL'lik domates çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Toptancı Hali'nden 3 bin 500 TL değerinde domates çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı.

Halden 3 bin 500 TL'lik domates çaldılar

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Toptancı Hali'nden 3 bin 500 TL değerinde domates çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Domatesleri sattıklarını söyleyen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Serik Toptancı Hali'nde 18 ile 21 Ocak tarihleri arasında piyasa değeri 3 bin 500 TL olan domateslerin çalındığını fark eden komisyoncular, polise haber verdi. Hırsılık olayıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayış Bürosu ekipleri, domatesleri çalanların kimliklerini belirledi. Polis yaptığı takip sonunda hırsızlık şüphelileri M.T., S.N. ve E.M.T.'yi yakaladı.
Şüpheliler, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ise 3 şüpheliyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Şüphelilerin çaldıkları domatesleri sattıklarını söyledikleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Son 10 yılda dünya nasıl değişti Son 10 yılda dünya nasıl değişti
21 suçtan aranan şüpheli tutuklandı21 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklamaGaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.