Haldun Boysan'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Koronavirüs korkusu yüzünden...

Maria İle Mustafa dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunan Haldun Boysan'ın kalbindeki pilin haziran ayında değişmesi gerektiği ancak usta oyuncunun korona korkusu nedeniyle hastaneye gidip tedavisini yaptırmadığı öğrenildi.

Dün önce havuz başında fenalaşan oyuncunun hastanedeki ilk tedavisinin ardından taburcu edildiği bu sabah Ankara'daki doktoruna gidip kalp pilini değiştirmeye hazırlandığı açıklandı.

YILLARDIR AYAĞINDA KIRIKLA YAŞIYORMUŞ!

tv100'ün haberine göre; sağlık sorunlarıyla pek fazla ilgilenmediği ve yıllardır ayağındaki kırıkla yaşadığı bilinen oyuncuya yönetmen Faruk Teber'in setten gelip otelde "Senden bu dünyada bir tane daha yok. Lütfen kendini bu kadar ihmal etme" dediği belirtildi.

Ancak Teber'e "Tamam artık kendime daha çok dikkat edeceğim" diyen oyuncu ilerleyen saatlerde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Çevresinde çok sevilen Boysan yarın saat 10:00'da Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

