Haldun Demirhisar kimdir, evli mi? Haldun Demirhisar kaç yaşında, mesleği nedir?

İş insanı Haldun Demirhisar'ın hayatı, şarkıcı Aleyna Tilki ile görüntülenmesinin sonrasında merak konusu oldu. Peki yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş adamı olan Haldun Demirhisar kimdir?

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Şirket sahibi bir iş insanı olan Haldun Demirhisar, yurt genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş adamı olarak biliniyor.

Otel, mimar ofisi ve restorant işletmeleri de bulunan Haldun Demirhisar, daha önceki dönemlerde Bennu Gerede ile aşk yaşamıştı. Sonrasında ise Demirhisar'ın adı, Serenay Sarıkaya ile de anılmıştı. Demirhisar hakkında internet üzerinde pek fazla bulunmuyor ve bekar olduğu bilinmekte.

BENNU GEREDE KİMDİR?

Demirhisar'ın bir dönem aşk yaşadığı Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede olarak bilinmekte. Ablası Şiva ise Fas‘da yaşamaktadır. Bennu Gerede henüz altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York‘a taşınmışlardır. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 sene New York‘da görev yapmıştır.

Gerede, lisans egitimini ABD. Newyork’da bulunan Parsons School of Art’ta fotoğrafçılık üzerine almıştır. 2013 senesinde Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında ise Ünlüler takımında yer almıştır.



